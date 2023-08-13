"كهرباء ومياه دبي" تختار "مصدر" لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع للطاقة الشمسية
قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد، إن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اختارت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) المملوكة للحكومة لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وذكر المكتب أنه تم "اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ‘المتناقص الأفضل‘ لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.51 مليار درهم".
وتمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وكانت الهيئة قد أعلنت عن المناقصة في 15 نوفمبر 2022، وتلقت 23 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.
ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سيكون مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.