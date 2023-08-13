"كهرباء ومياه دبي" تختار "مصدر" لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع للطاقة الشمسية

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد، إن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اختارت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) المملوكة للحكومة لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وذكر المكتب أنه تم "اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ‘المتناقص الأفضل‘ لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.51 مليار درهم".