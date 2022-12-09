"توتال إينرجيز" الفرنسية تنسحب من "نوفاتيك" الروسية بخسارة 3,7 مليار دولار

وأكدت شركة "توتال إينرجيز"، في بيان، أن "مجلس إدارة توتال إينرجيز قرر سحب ممثلي الشركة من مجلس إدارة باو نوفاتيك بأثر فوري" و"لن يتم دمج حصة 19,4 بالمئة المملوكة من شركة توتال إينرجيز في نوفاتيك في حسابات الشركة بعد الآن".

وتابعت أن هذا القرار يؤدي إلى "خسارة تبلغ نحو 3,7 مليارات دولار".