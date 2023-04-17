وزارة البيئة الألمانية ترفض طلب ولاية بافاريا عودة الطاقة النووية

رفضت وزارة البيئة الألمانية، الأحد، طلب ولاية بافاريا بالسماح لها بمواصلة تشغيل محطات الطاقة النووية، قائلة إن الولاية القضائية لهذه المنشآت تقع على عاتق الحكومة الاتحادية.

وأغلقت ألمانيا آخر 3 محطات للطاقة النووية، السبت، لتنهي برنامجًا استمر 6 عقود مع تنفيذ برلين خطة لقصر توليد الكهرباء على المصادر المتجددة بحلول عام 2035.

وكانت الخطوات النهائية للإغلاق، الذي كان مقررًا في نهاية العام 2022، قد تأجلت، الصيف الماضي، إلى هذا العام بعد أن أوقفت ألمانيا واردات الوقود الأحفوري من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا الذي أثار كذلك مخاوف متعلقة بتأمين إمدادات الطاقة.