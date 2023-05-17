وزير إيراني: سوق النفط على الطريق الصحيح بعد قرارات "أوبك+"
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن سوق النفط "على المسار الصحيح" بعد قرارات اتخذها تحالف "أوبك+"، حسب ما ذكرته وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء.
ونقلت الوكالة عن أوجي، قوله على هامش مؤتمر إيراني - روسي للتعاون الاقتصادي في طهران: "إيران وروسيا لديهما ذات الآراء داخل أوبك+".
ووافق تكتل "أوبك+" على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق مع تدهور التوقعات الاقتصادية مما أثر سلبًا على الأسعار.
وفي خطوة مفاجئة في أوائل إبريل/ نيسان، أعلنت السعودية ودول أخرى في "أوبك+" تخفيضات إضافية في الإنتاج تبلغ نحو 1.2 مليون برميل يوميًا.