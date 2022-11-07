مصر تعلن البدء بإنتاج الوقود الأخضر من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، أنها بصدد البدء الفعلي لأول إنتاج من الأمونيا الخضراء في منطقة العين السخنة الصناعية خلال الساعات المقبلة، في إطار تسريع وتيرة العمل على مشروعات إنتاج الوقود الأخضر التي تقوم بها الهيئة.

وقالت رئاسة المنطقة الاقتصادية، في بيان، اليوم الإثنين، إن تلك الخطوة تأتي مع الانطلاقة الرسمية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، حيث شهد جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء؛ حضورا مكثفا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار متابعة ما تقوم به المنطقة الاقتصادية داخل الجناح، باعتبارها من أهم الجهات المصرية التي اتخذت خطوات واضحة ضمن استراتيجيتها نحو الوقود الأخضر، والتي ستكلل بإعلان بدء أول إنتاج فعلي للأمونيا الخضراء في منطقة السخنة الصناعية.

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية، استنادا إلى ما تملكه من بنية تحتية، إضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأبيض والمتوسط.