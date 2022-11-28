أدنوك الإماراتية تعتزم رفع سعتها الإنتاجية لـ5 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2027

قالت شركة أدنوك الإماراتية، في بيان، اليوم الاثنين، إن مجلس إدارتها اعتمد خطط الشركة "لتسريع تنفيذ هدف رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027".

وأضاف البيان أن المجلس قرر "دمج أعمال أدنوك في مجالات معالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال وتأسيس شركة أدنوك للغاز، وتوجيه أدنوك لتنفيذ طرح عام أولي لحصة أقلية في الشركة الجديدة في سوق أبوظبي المالي العام المقبل".