أدنوك الإماراتية تعتزم رفع سعتها الإنتاجية لـ5 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2027
قالت شركة أدنوك الإماراتية، في بيان، اليوم الاثنين، إن مجلس إدارتها اعتمد خطط الشركة "لتسريع تنفيذ هدف رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027".
وأضاف البيان أن المجلس قرر "دمج أعمال أدنوك في مجالات معالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال وتأسيس شركة أدنوك للغاز، وتوجيه أدنوك لتنفيذ طرح عام أولي لحصة أقلية في الشركة الجديدة في سوق أبوظبي المالي العام المقبل".
وترأس الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الإثنين، في المقر الرئيسي للشركة بصفته رئيساً للمجلس، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأكد محمد بن زايد أن بلاده مستمرة في تعزيز مكانتها ودورها الرائد مساهماً رئيساً في ضمان أمن الطاقة العالمي واستدامة إمداداتها.
وأوضح أن الإمارات داعم أساسي لجهود الانتقال الواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة من خلال مواكبة المستقبل واستثمار الفرص المهمة التي يوفرها هذا التحول.