وزيرا الطاقة الإماراتي والسعودي يعلقان على قرار "أوبك+"

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن قرار "أوبك+" اليوم الأحد، يفي بمتطلبات السوق.

وذكر المزروعي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع التحالف، أن خفض السعودية الإضافي لإنتاج النفط يظهر أهمية استقرار السوق، مؤكدا أهمية "البقاء متحدين لتحقيق الهدف باستقرار السوق".

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن "الاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم غير مسبوق"، مشيرا إلى أن "اجتماع أوبك كان بنّاء ويسهم باستقرار أسواق النفط".

وأضاف بن سلمان: "سنعمل كل ما في وسعنا للحفاظ على استقرار سوق النفط، نريد أن نثبت للعالم أننا نمتلك أدوات استقرار السوق النفطية".

وكان التحالف أعلن عقب الاجتماع عن مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية العام 2024 وحتى نهايته.