وزيرا الطاقة الإماراتي والسعودي يعلقان على قرار "أوبك+"
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن قرار "أوبك+" اليوم الأحد، يفي بمتطلبات السوق.
وذكر المزروعي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع التحالف، أن خفض السعودية الإضافي لإنتاج النفط يظهر أهمية استقرار السوق، مؤكدا أهمية "البقاء متحدين لتحقيق الهدف باستقرار السوق".
من جهته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن "الاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم غير مسبوق"، مشيرا إلى أن "اجتماع أوبك كان بنّاء ويسهم باستقرار أسواق النفط".
وأضاف بن سلمان: "سنعمل كل ما في وسعنا للحفاظ على استقرار سوق النفط، نريد أن نثبت للعالم أننا نمتلك أدوات استقرار السوق النفطية".
وكان التحالف أعلن عقب الاجتماع عن مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية العام 2024 وحتى نهايته.
وأعلن كذلك تخفيض إنتاجه، لعام 2024، بـ1.4 مليون برميل يوميا، من مستويات تشرين الأول/أكتوبر 2022
وأعلنت الإمارات خلال اجتماع اليوم، تمديد خفضها الطوعي للإنتاج بـ144 ألف ب/ي لنهاية 2024، فيما قررت السعودية تمديد التخفيض لنفس الفترة بنحو 500 ألف ب/ي.
وتضخ أوبك+ نحو 40% من إنتاج الخام العالمي، ما يعني أن قراراتها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.