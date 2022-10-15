أمين عام منظمة أوابك: قرار أوبك+ بخفض‭ ‬إنتاج النفط صائب

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اليوم السبت إن قرار مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط صائب وجاء في الوقت المناسب.

وأضاف علي بن سبت أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي حيت يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو ثلاثة بالمئة خلال عام 2023.

وقال في بيان صحفي إن القرار جاء تماشيًا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك+ في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية، خاصة العرض والطلب.

تضم أوابك الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات.

كان تحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء أوبك الثلاثة عشر فضلا عن منتجين من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، قد قرر في الخامس من أكتوبر تشرين الأول خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا.