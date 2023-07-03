"شل" و"توتال إنرجي" تواجهان اتهامات بتسويق الغاز الروسي
واجهت شركتا "توتال إنرجي" الفرنسية و"شل" البريطانية اتهامات بتسويق الغاز الروسي، وجني ملايين الدولارات منذ اندلاع الحرب ضد أوكرانيا.
وأكدت منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية، اليوم الأحد، في تقرير لها أن "صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية تساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا، حيث قُدرت قيمة هذه الصادرات، العام 2022، بنحو 21 مليار دولار.
وقالت المنظمة إن "شل كسبت مئات الملايين عبر تسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي، العام الماضي"، لافتة إلى أن الشركة البريطانية العملاقة قامت، في أيار/مايو، "بشراء وبيع حوالي 170 ألف متر مكعب من الغاز الروسي الذي نقلته ناقلة النفط نيكولاي زوبوف".
ووفق التقرير، فإن 3 شركات قامت بتسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من شركة شل، اثنتان منها روسيتان، والثالثة هي "توتال" إنرجي الفرنسية.
وأضاف التقرير: "رغم جرائم الحرب التي تساهم هذه التجارة بتمويلها، فهي مشروعة"، حيث "لا تمنع الشركات من تسويق الغاز الروسي، وخلافًا للولايات المتحدة، لم يحظر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واردات الغاز الروسي.
وأكدت شركتا "شل" و"توتال إنرجي" أنهما ملتزمتان بعقود جارية رغم انسحابهما من شراكات روسية بعد غزو أوكرانيا العام الماضي.
وأوضح متحدث باسم شل بأن الشركة "لا يزال لديها التزامات تعاقدية طويلة الأجل"، مبينًا أن "هناك معضلة بين الضغط على الحكومة الروسية بسبب فظائعها في أوكرانيا، وضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة، الأمر يعود للحكومات لاتخاذ قرار بتسويات صعبة يجب القيام بها".
لكن "توتال إنرجي" أكدت أنها "قامت بتعليق تدريجي للأصول الروسية مع ضمان استمرار توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا"، لافتة إلى أنها "باعت أنشطتها في روسيا والتي لم تكن تساهم في إمداد القارة بالطاقة".