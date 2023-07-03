"شل" و"توتال إنرجي" تواجهان اتهامات بتسويق الغاز الروسي

واجهت شركتا "توتال إنرجي" الفرنسية و"شل" البريطانية اتهامات بتسويق الغاز الروسي، وجني ملايين الدولارات منذ اندلاع الحرب ضد أوكرانيا.

وأكدت منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية، اليوم الأحد، في تقرير لها أن "صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية تساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا، حيث قُدرت قيمة هذه الصادرات، العام 2022، بنحو 21 مليار دولار.

وقالت المنظمة إن "شل كسبت مئات الملايين عبر تسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي، العام الماضي"، لافتة إلى أن الشركة البريطانية العملاقة قامت، في أيار/مايو، "بشراء وبيع حوالي 170 ألف متر مكعب من الغاز الروسي الذي نقلته ناقلة النفط نيكولاي زوبوف".