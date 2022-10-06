الكرملين: قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج يهدف لاستقرار السوق

قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن قرار مجموعة "أوبك+" لكبار منتجي النفط بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًّا يهدف إلى استقرار السوق.

وذكر المتحدث دميتري بيسكوف أنه من خلال الموافقة على خفض الإنتاج، أكدت "أوبك+" مصداقيتها كمنظمة مسؤولة عن استقرار السوق.

وتجاهلت منظمة "أوبك+" التي تقودها السعودية، باجتماع في فيينا ،أمس الأربعاء، مناشدات من البيت الأبيض للحفاظ على تدفق النفط، ووافقت على الخفض، وهو الأكبر منذ جائحة "كورونا" عام 2020.