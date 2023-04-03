طفرة في أسعار النفط بعد اهتزاز الأسواق إثر الخفض الطوعي

وقفز خام برنت أربعة دولارات أو 5 % إلى 83.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة دولارات أو 5 % إلى 79.39 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير كانون الثاني.

وأحدث تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه خفضا أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا أمس الأحد.