طفرة في أسعار النفط بعد اهتزاز الأسواق إثر الخفض الطوعي

طفرة في أسعار النفط بعد اهتزاز الأسواق إثر الخفض الطوعي

رويترز
رويترز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام بعد إعلان تحالف أوبك+ خفض الإنتاج بشكل طوعي.

تحالف "أوبك+" أحدث هزة في الأسواق بإعلانه خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

وقفز خام برنت أربعة دولارات أو 5 % إلى 83.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة دولارات أو 5 % إلى 79.39 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير كانون الثاني.

وأحدث تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه خفضا أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا أمس الأحد.

طفرة في أسعار النفط بعد اهتزاز الأسواق إثر الخفض الطوعي
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وكان من المتوقع أن يبقي تحالف "أوبك+" على قراره السابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا حتى ديسمبر/ كانون الأول في اجتماعه الشهري اليوم الاثنين.

ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات "أوبك+" للإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7 % من الطلب العالمي.

اقتصاد

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