وزير الطاقة السعودي يحذر من نقص محتمل لإمدادات الطاقة بسبب العقوبات على روسيا

وقال الأمير عبد العزيز إن السعودية تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا. ويستخدم هذا الغاز عادة وقودا لأغراض الطبخ والتدفئة.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا، مما أدى إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية، كما فرضت قوى غربية أخرى إجراءات في إطار سعيها للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

ولدى سؤاله عن الدروس المستفادة من التحركات في سوق الطاقة خلال عام 2022، قال الأمير عبد العزيز إن الأهم هو أن "يثق" باقي العالم في "أوبك+".

وأضاف: "نحن مجموعة مسؤولة من الدول، نضع كل قضايا السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة والنفط في (سلة) واحدة، لكننا لا ننخرط في القضايا السياسية".