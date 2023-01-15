انقطاع الغاز عن بعض المدن الإيرانية وسط موجة برد شديدة
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن انقطاع الغاز في عدد من مدن البلاد بالتزامن مع موجة برد شديدة واستمرار تساقط الثلوج.
وأغلقت الحكومة الإيرانية لليوم الثاني على التوالي الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات في أكثر من 10 محافظات بسبب تزايد استهلاك الغاز في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.
وتعد محافظة خراسان رضوي ومازندران وجيلان وأردبيل من أكثر المحافظات برودة وتضررا بسبب انقطاع الغاز.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو اصطفاف طابور من الناس بهدف الحصول على الغاز بعد انقطاعه عن المنازل في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن بعد طهران، والتي بلغت فيها درجة الحرارة نحو 28 تحت الصفر.
وقالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، أكبر دولة لديها احتياطيات غاز في العالم بعد روسيا، "لقد دخلنا في أزمة غاز" وطالبت الناس بإغلاق مواقدهم لمدة 6 ساعات في اليوم.
وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.
هجوم ضد حكومة رئيسي
وهاجم عضو البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهان آبادي اليوم، حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بسبب عدم قدرتها على إدارة أزمة الغاز.
وقال جهان آبادي في تصريحات صحفية: "إن خلية الأزمة لا تستطيع التنبؤ بأزمة هو بحد ذاته أزمة"، متسائلا "كيف لم تتنبأ ببرد الشتاء؟ وقامت شركة الغاز بقطع الغاز عن 16 ألف مشترك في مدينة تربة جام التابعة لمحافظة خراسان رضوي".
وأضاف النائب جهان آبادي: "لدينا وضع صعب ولا أحد مسؤول"، موضحا أنه "تحدث مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان حول قطع الغاز المستورد من تركمانستان، ولا يمكن لتركمانستان أن تقطع غازها فجأة في ذروة البرد".
وتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إلى شركة الغاز الوطنية في طهران للاطّلاع على الأوضاع.
وزير النفط الإيراني يعلق
في المقابل، علّق وزير النفط الإيراني جواد أوجي على أزمة الغاز في بلاده، قائلا إن "تعطيل الدوام في طهران وعدد من المدن أسهم بشكل كبير في انخفاض الاستهلاك بنحو 2.5 مليون متر مكعب".
وأضاف أوجي: "منذ صباح الخميس الماضي، توقف استيراد الغاز من تركمانستان، واستخدمت الدولة كل قوتها لتزويد الغاز وحققت رقما قياسيا فريدا".
وحاولت الحكومة الإيرانية، خلال الأيام الماضية، تعويض نقص الغاز بإغلاق بعض أجزاء إيران وقطع الغاز عن بعض الشركات والمصانع، ووعدت في هذا السياق بعدم قطع الغاز عن المدارس.
وبحسب شركة الغاز الإيرانية "بلغ إجمالي استهلاك الغاز في القطاعين التجاري والمحلي نحو 700 مليون متر مكعب يوميا مما يظهر زيادة قدرها 150 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".