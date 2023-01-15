انقطاع الغاز عن بعض المدن الإيرانية وسط موجة برد شديدة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن انقطاع الغاز في عدد من مدن البلاد بالتزامن مع موجة برد شديدة واستمرار تساقط الثلوج.

وأغلقت الحكومة الإيرانية لليوم الثاني على التوالي الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات في أكثر من 10 محافظات بسبب تزايد استهلاك الغاز في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.