مذكرة تفاهم سعودية كويتية لتطوير حقل غاز "الدرة"

وقعت شركة أرامكو السعودية للنفط مذكرة تفاهم اليوم الأحد، مع الشركة الكويتية للنفط لتطوير حقل غاز الدرة المشترك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت الوكالة بأن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط الكويتي بدر حامد الملا، شهدا مراسم التوقيع في مدينة الكويت.