هل سيتخلى العالم عن النفط في أفق عام 2028؟
تتباين الآراء بشأن إمكانية تخلي دول العالم عن النفط كوقود رئيسي يشغل العديد من القطاعات، ففي الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى إمكانية التخلي عن "الذهب الأسود"، يؤكد خبراء أن تلك التقارير يجانبها الصواب، إذ لن يكون بإمكان العالم التخلي تماما عن النفط حتى بعد عام 2030.
وكشف تقرير لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، عن أن العالم سيبدأ التخلي عن النفط عام 2028، وذلك في ظل تراجع الطلب والتوسع في اعتماد الدول على الطاقة البديلة.
وتوقعت الوكالة وصول الطلب العالمي على النفط إلى ذروته بين عامي 2022 و2028، بارتفاع 6%، ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا، إثر الطلب القوي من قطاعي البتروكيماويات والطيران.
وقالت الوكالة: "بالرغم من هذه الزيادة التراكمية، إلا أن التوقعات تشير إلى تقلص نمو الطلب السنوي، من 2.4 مليون برميل يوميًا العام الجاري، إلى 0.4 مليون برميل يوميًا فقط في عام 2028، ما يضع نهاية ذروة الطلب".
وجاءت هذه التوقعات، بحسب الوكالة، بناء على توجهات السوق الحالية، وسياسات الحكومات، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات الاقتصاد العالمي وقرارات تحالف الدول المصدرة للنفط "أوبك+"، والتوسع في قطاع الإنتاج والتكرير بالصين.
واعتبر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، أن "التحول إلى اقتصاد الطاقة البديلة آخذ في الازدياد"، مشيرا إلى أن "نهاية ذروة الطلب العالمي على النفط تلوح في الأفق، وذلك مع تقدم السيارات الكهربائية والتقنيات الأخرى".
بيانات غير دقيقة
ورأى الخبير في قطاع المحروقات هاشم عقل بأن الحديث عن انتهاء العصر الذهبي للبترول عام 2028 أمر "غير دقيق"، فالزيادة على الطلب مستمرة حتى عام 2030 وستتجاوز حاجز 100 مليون برميل يوميا، رغم التحول إلى الطاقة المتجددة، خصوصا فيما يتعلق بقطاع السيارات الكهربائية.
وتوقع "عقل"، في تصريح لـ"إرم نيوز"، وصول عدد السيارات الكهربائية حول العالم في عام 2030 نحو 42 مليون سيارة، وهو رقم ليس كبيرا مقارنة بأعداد السيارات التي تعمل بالوقود النفطي، في حين لا يُستخدم "البترول فقط للمواصلات والنقل، وإنما هو عنصر أساسي لمحطات توليد الكهرباء، ومشغل حيوي للقطارات والصناعات الثقيلة".
لكن ووفق الخبير في قطاع المحروقات، سيشهد العالم بين عامي 2030 و 2035 تراجعا في الطلب على النفط، معتبرا أن "تراجع نسب الاعتماد على النفط خلال السنوات المقبلة لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية عصر البترول".
تقارير متناقضة
ورأى "عقل" بأن هناك حالة من التناقض في تقارير وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل المستهلكين ومنظمة "أوبك+" التي تمثل المنتجين، حيث تقول الأخيرة إن الاستهلاك سيبقى في حدود 102 مليون برميل يوميا، في حين تقلل الوكالة الدولية من هذا الرقم، وتقول إن الإنتاج سيكون بين 99 – 100 مليون برميل يوميا.
وأضاف: "هنالك طلب قوي على النفط وسيبقى مرتفعا، فالتغييرات السعرية هي نتيجة العرض والطلب والمنافسة، وتراجع الطلب الصيني لا يؤشر إلى قرب انتهاء عصر البترول"، لافتا إلى أن "التباين في الأسعار هو نتيجة مضاربة تجارية كانت تُجرى على مدار السنوات الماضية، وهي أمر طبيعي".
لكن وكالة الطاقة الدولية رأت أنّ "ارتفاع أسعار الطاقة" و"مشاكل تأمين الإمدادات" التي كشفت عنها الأزمة غير المسبوقة (الحرب الروسية الأوكرانية) سرّعت وتيرة "الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة".
وأكدت أن خفض الطلب "قبل عام 2028، بما يتماشى مع رؤية وكالة الطاقة الدولية بشأن تصفير انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050"، يتطلب "تدابير سياسية إضافية وتغييرات سلوكية".