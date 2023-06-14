هل سيتخلى العالم عن النفط في أفق عام 2028؟

وتوقعت الوكالة وصول الطلب العالمي على النفط إلى ذروته بين عامي 2022 و2028، بارتفاع 6%، ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا، إثر الطلب القوي من قطاعي البتروكيماويات والطيران.

وقالت الوكالة: "بالرغم من هذه الزيادة التراكمية، إلا أن التوقعات تشير إلى تقلص نمو الطلب السنوي، من 2.4 مليون برميل يوميًا العام الجاري، إلى 0.4 مليون برميل يوميًا فقط في عام 2028، ما يضع نهاية ذروة الطلب".

وجاءت هذه التوقعات، بحسب الوكالة، بناء على توجهات السوق الحالية، وسياسات الحكومات، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات الاقتصاد العالمي وقرارات تحالف الدول المصدرة للنفط "أوبك+"، والتوسع في قطاع الإنتاج والتكرير بالصين.

واعتبر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، أن "التحول إلى اقتصاد الطاقة البديلة آخذ في الازدياد"، مشيرا إلى أن "نهاية ذروة الطلب العالمي على النفط تلوح في الأفق، وذلك مع تقدم السيارات الكهربائية والتقنيات الأخرى".