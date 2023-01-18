روسيا تزيد إمدادات الديزل لتركيا والمغرب قبل حظر أوروبي

وأظهرت بيانات رفينيتيف ارتفاع إمدادات الديزل من الموانئ الروسية إلى تركيا في كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى أكثر من 750 ألف طن وبلغ إجمالي حمولاتها 5.05 مليون طن في 2022 مقابل 3.99 مليون في 2021.

وزودت روسيا تركيا بنحو 450 ألف طن من الديزل منذ بداية الشهر الجاري.

وارتفعت إمدادات الديزل من روسيا إلى المغرب إلى 735 ألف طن في 2022 بعد أن كانت 66 ألفا فقط في العام السابق وبلغ إجمالي الإمدادات نحو 140 ألفا منذ بداية 2023.