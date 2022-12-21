الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية بشأن الطاقة المتجددة

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على خطة لدعم الطاقة المتجددة بتكلفة 28 مليار يورو (29.69 مليار دولار)، تقدمت بها ألمانيا بهدف تسريع وتيرة التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسوف تحل هذه الخطة محل المخطط الحالي لدعم الطاقة المتجددة وستكون سارية حتى العام 2026.

وتهدف الخطة لتحقيق هدف ألمانيا المتمثل في إنتاج 80% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2030.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن الخطة "ضرورية ومناسبة للتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات التي تزيد من درجة حرارة الكوكب".