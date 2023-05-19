"معادن" السعودية تعلن تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء للصين

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إصدار الشحنة الأولى من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون إلى الصين، ضمن سلسلة عمليات تصدير لدول أخرى.

ووقَّعَت "معادن" اتفاقية لتوريد 25 ألف طن من الأمونيا الزرقاء إلى شركة "شينقهونغ" للبيتروكيماويات، وهي شركة صينية رائدة في صناعة منتجات البتروكيماويات.

وغادرت اليوم الشحنة الأولى من الأمونيا الزرقاء ميناء "رأس الخير" في السعودية باتجاه الصين.

وتُعد "معادن" أكبر مُصدِّر للأمونيا الزرقاء في العالم بعد حصولها على شهادة اعتماد في عام 2022م لتصدير مايزيد عن 138 ألف طن من الأمونيا النظيفة إلى أضخم أسواق العالم؛ منها كوريا والصين واليابان والهند وتايلاند والاتحاد الأوروبي.

ويسهم استثمار معادن في الأمونيا الزرقاء في خفض انبعاثات الكربون، وهو عنصر محوري في سلاسل التوريد الصناعية حول العالم،الذي يُستخدم بشكل واسع في إنتاج الأسمدة والأغذية وفي القطاعات الصناعية وصناعة البتروكيماويات.

ويُجسد برنامج التصدير الطموح لمعادن الإسهام المتنامي للمملكة في تحسين سلاسل توريد المعادن الرئيسية حول العالم، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تضع قطاع التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي.

ومن خلال الاستثمار في آليات الإنتاج المبتكرة والمستدامة لإنتاج مواد صديقة للبيئة كالأمونيا الزرقاء، تسهم "معادن" أيضًا في خفض انبعاثات الكربون الصناعية وتعزيز التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة حول العالم.