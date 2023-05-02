بي.بي تحول أصولا لمشروع مشترك مع أدنوك في شرق البحر المتوسط
قال المدير المالي لشركة (بي.بي) البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستحول أصولًا إلى مشروع مشترك جديد تعمل على تأسيسه مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يركز على تطوير مصادر غاز جديدة في شرق البحر المتوسط.
وذكرت الشركتان في آذار/ مارس، أنهما قدمتا عرضًا لشراء حصة نسبتها 50% في شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية لإنتاج الغاز من حقول بحرية مقابل نحو ملياري دولار، وأنهما تنشئان مشروعًا مشتركًا.
وقال المدير المالي موراي أوشينكلوس، اليوم الثلاثاء، "بي.بي تتوقع المساهمة بأصول لإنشاء المشروع المشترك"، لكنه لم يذكر تفاصيل أو يكشف عن التكاليف.
وأعلنت الشركة في وقت سابق عن نمو أرباح الربع الأول إلى خمسة مليارات دولار.