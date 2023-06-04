مصادر: أوبك+ تعقد محادثات "صعبة" لبحث تخفيضات جديدة

قالت مصادر لرويترز، إن دول أوبك وحلفاءها اجتمعوا، اليوم الأحد؛ لمناقشة اتفاق جديد ربما يعدل حصص الإنتاج من الدول الأعضاء لهذا العام والعام المقبل، ويبحث خفضًا إضافيًا في وقت يواجه فيه التكتل تراجعًا في أسعار النفط وتخمة محتملة في المعروض تلوح في الأفق.

وأشارت المصادر إلى أن التكتل المعروف باسم "أوبك+"، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، أجّل بداية المحادثات الرسمية بما لا يقل عن ثلاث ساعات ونصف الساعة؛ بسبب مناقشات بشأن خط أساس الإنتاج الذي يتم على أساسه احتساب الحصص والخفض.

وذكرت المصادر أن أكثر الدول نفوذا في أوبك وأكبر الدول المنتجة للنفط في الخليج بقيادة السعودية تحاول إقناع الدول التي لا تفي بالإنتاج من أفريقيا مثل نيجيريا وأنجولا بأن يكون لديها إنتاج مستهدف أكثر واقعية.