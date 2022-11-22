النفط يعوض أغلب خسائره المبكرة بعد نفي تقرير بشأن "أوبك+"

عوضت أسعار النفط أغلب خسائرها المبكرة، اليوم الإثنين، بعد أن نفت السعودية تقريرا بأنها تناقش زيادة المعروض من النفط مع "أوبك" وحلفائها.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير/كانون الثاني 87.45 دولار للبرميل عند التسوية، متراجعة 17 سنتا.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر/كانون الأول 79.73 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 35 سنتا قبل انتهاء أجل العقد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وانخفض عقد شهر يناير/كانون الثاني الأكثر نشاطا 7 سنتات إلى 80.04 دولار للبرميل.

وتراجع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 5 دولارات للبرميل في وقت مبكر اليوم، مسجلين أدنى مستوى في 10 أشهر، بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن زيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميا ستخضع للنقاش في اجتماع "أوبك+" في الـ4 من شهر ديسمبر/كانون الأول المُقبل.

وعوض النفط معظم خسائره لاحقا بعد أن نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله إن المملكة ملتزمة بتخفيضات الإنتاج ولا تناقش زيادة محتملة في إنتاج النفط مع منتجي النفط الآخرين في "أوبك"، نافيا تقرير الصحيفة.