ارتفاع أسعار النفط مع ترقب بيانات اقتصادية صينية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في وقت تتطلع فيه الأسواق العالمية إلى بيانات اقتصادية صينية هامة بالنسبة لمؤشرات الطلب، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي ارتفاع أسعار النفط، لتعوض بذلك خسائر منيت بها يوم الأربعاء، على إثر المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 73.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0009 بتوقيت غرينتش.