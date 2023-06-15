ارتفاع أسعار النفط مع ترقب بيانات اقتصادية صينية
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في وقت تتطلع فيه الأسواق العالمية إلى بيانات اقتصادية صينية هامة بالنسبة لمؤشرات الطلب، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
ويأتي ارتفاع أسعار النفط، لتعوض بذلك خسائر منيت بها يوم الأربعاء، على إثر المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 73.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0009 بتوقيت غرينتش.
ويوم الثلاثاء، صعدت أسعار النفط 3%، إثر تخفيض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة للإقراض قصير الأجل للمرة الأولى في 10 أشهر.
في السياق، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير يذكر للشهر الرابع.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يوميا أو 2.4 بالمئة في 2023، وفق ما نقلته وكالة رويترز.