"أوبك" تبقي على توقعاتها للطلب على النفط في 2023 دون تغيير
أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الثلاثاء، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير يذكر للشهر الرابع، محذرة من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يوميا أو 2.4 بالمئة في 2023، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأضافت أن "هناك غموض متزايد فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2023 في ظل استمرار التضخم المرتفع وأسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة بالفعل وأسواق العمل الضيقة".
ويتخذ تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، مزيدا من الخطوات لدعم سوق النفط في عام 2023.
وتوقعت "أوبك" أن يرتفع الطلب الصيني على النفط في الوقت الحالي بمقدار 840 ألف برميل يوميا من 800 ألف في توقعات الشهر الماضي.
وأظهر رسم بياني في التقرير أن النمو قد يتباطأ إلى 0.1% على أساس فصلي في الربع الأخير من العام.
ولمواجهة ضعف الأسعار العام الماضي وافق تحالف "أوبك+" على خفض الإنتاج المستهدف مليوني برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر في أكبر خفض منذ جائحة كوفيد-19 في 2020.