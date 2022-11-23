العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يوميًّا عام 2027

يتطلع العراق لزيادة إنتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يوميًّا بحلول عام 2027، بالتركيز على حَقلَي نفط رئيسَيْن هما الرميلة وغرب القرنة 2، بحسب موقع "أويل برايس" الأمريكي.

ونقل الموقع عن رئيس شركة تسويق النفط الوطنية الحكومية (سومو) علاء الياسري، قوله إن "هذه الوعود أو التمنيات تبدو هذه المرة مختلفة، كون الزيادة الهائلة في الإنتاج سوف تأتي من الرميلة وغرب القرنة 2".

وقال الموقع إن "حقل الرميلة أنتج بالفعل نحو 80% من إجمالي إنتاج النفط العراقي التراكمي حتى الآن، ولا زال هناك الكثير من الإمكانات المتبقية في المنطقة".

وأشار إلى أن معيقات تقليدية طالما قلّصت طاقة الإنتاج العراقي من النفط الخام، بينها البيروقراطية والانسحاب المتسرع لشركة "إكسون موبيل"، و"مجموعة IOCs" الغربية، بسبب تراكم المحاذير.

وذكر الموقع أنه على مدار السنوات الماضية، دأبت وكالة المخاطر المستقلة الشفافية الدولية (TI) على إصدار تقارير بعنوان "مؤشر مدركات الفساد"، تحدثت فيها عن الفساد في العراق بمعدلات عالية.

وعادة ما يظهر العراق في أسوأ 10 دول من أصل 180 دولة من حيث حجم ونطاق الفساد.

وتقول منظمة الشفافية الدولية "أدت عمليات الاختلاس الهائلة وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة البيروقراطية الواسعة الانتشار، إلى وصول البلاد إلى قاع تصنيفات الفساد الدولية؛ ما أدى إلى تأجيج العنف السياسي وإعاقة بناء الدولة وتقديم الخدمات بشكل فعال".

وأضافت أن "التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد وضعف المجتمع المدني وانعدام الأمن ونقص الموارد والأحكام القانونية غير المكتملة يحد بشدة من قدرة الحكومة على محاربة الفساد المتصاعد".

ففي عام 2013، أطلق العراق "إستراتيجية الطاقة الوطنية المتكاملة (INES)، والتي صاغت ملامح إنتاج النفط الثلاثة المستقبلية للبلاد.

وكان السيناريو الأفضل للإستراتيجية هو زيادة قدرة إنتاج النفط الخام إلى 13 مليون برميل يوميًّا (في تلك المرحلة بحلول عام 2017)، مع الاحتفاظ بهذا المستوى لمدة خمس سنوات ثم تنخفض بعد ذلك تدريجيًّا إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًّا لبضع سنوات أخرى.

وكان سيناريو الإنتاج متوسط المدى للعراق أن يصل إلى 9 ملايين برميل يوميًّا (في تلك المرحلة بحلول عام 2020)، وكان السيناريو الأسوأ هو أن يصل الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يوميًّا (في تلك المرحلة بحلول عام 2020).

يشار إلى أن الأرقام المتداولة للمخزون النفطي العراقي وموارد البلاد غير المكتشفة تصل نحو 215 مليار برميل.

وأجرى الموقع مقارنة بين حرص الشركات الغربية على النأي بنفسها عن الاشتباك مع ظواهر الفساد، وذلك بالمقارنة مع الشركات الصينية والروسية التي باتت تأخذ زمام المبادرة في تطوير الرميلة وغرب القرنة 2 على التوالي.

وشهد منتصف الشهر الماضي، توقيع شركتين صينيتين عقدًا بقيمة 386 مليون دولار أمريكي للهندسة والمشتريات والإنشاءات لبناء منشأة لمعالجة النفط وشحنه من الجزء الجنوبي من حقل الرميلة.