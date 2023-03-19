وزير النفط العراقي وأمين عام "أوبك" يبحثان سبل استقرار الأسواق العالمية
أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، خلال استقباله الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، اليوم الأحد، في بغداد، دعم العراق لجهود المنظمة في استقرار أسواق النفط العالمية.
وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، أن "وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، هيثم الغيص".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه أوبك وأوبك بلس في استقرار الأسواق العالمية، وأهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب".
وأشاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بدور العراق في المنظمة وفي السوق النفطية العالمية، باعتباره ثاني منتج بين دول المنظمة، فضلاً عن الدور التاريخي للعراق في تأسيس المنظمة في بغداد عام 1960، وفق البيان.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق من اليوم الأحد، وصول الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "جدول زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك، تتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في بغداد، إضافة إلى زيارة بعض المواقع التاريخية، من بينها قاعة الشعب التي استضافت أول اجتماع تأسيسي للمنظمة عام 1960".