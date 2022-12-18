الجزائر تدرس تزويد أوروبا بفائض إنتاجها من الطاقة الكهربائية

أعلنت الجزائر اليوم الأحد، أنها تدرس بجدية تصدير فائض إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى أوروبا.

وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، إن بلاده "تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، بالنظر لقدرتها الإنتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبًا طاقويًا بامتياز".