الجزائر تدرس تزويد أوروبا بفائض إنتاجها من الطاقة الكهربائية
أعلنت الجزائر اليوم الأحد، أنها تدرس بجدية تصدير فائض إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى أوروبا.
وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، إن بلاده "تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، بالنظر لقدرتها الإنتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبًا طاقويًا بامتياز".
تبلغ الطاقة الإنتاجية المحلية من الكهرباء 25 جيجاوات تستهلك منها البلاد 17 جيجاوات في أوقات ذروة الطلب
وزير الطاقة الجزائري
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر، لاسيما في أوروبا من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق الأوروبية".
وأشار إلى أن "الطاقة الإنتاجية المحلية من الكهرباء تبلغ 25 جيجاوات، تستهلك منها البلاد 17 جيجاوات في أوقات ذروة الطلب".