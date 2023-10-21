مضيق هرمز.. أهم شريان نفطي في العالم

أثارت الحرب بين إسرائيل وحماس خطر نشوب صراع أوسع في المنطقة يمكن أن تتورط فيه إيران وفصائل أخرى في المنطقة.

ويقول محللون ومراقبون للأسواق، إن الصراع قد يدفع الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات على إيران، الأمر الذي قد يدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد السفن في مضيق هرمز.

وأشار سجل جزر مارشال، وهي واحدة من الدول التي ترفع أكثر السفن علمها في العالم، الأسبوع الماضي، إلى تزايد التهديد بالتعرض لهجوم داخل المياه الإقليمية الإسرائيلية والخليج العربي، ومضيق هرمز، وخليج عُمان، والمناطق المطلة على البحر الأحمر بالنسبة للسفن التي لها صلات بإسرائيل أو الولايات المتحدة.

فيما يلي بعض التفاصيل عن المضيق:

ما هو مضيق هرمز

يفصل هذا المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط بين الخليج العربي شمالاً وخليج عُمان، وبحر العرب جنوبًا، ويبلغ عرض المضيق 33 كيلومترًا عند أضيق جزء منه، لكن الممر الملاحي لا يتجاوز عرضه 3 كيلومترات في كلا الاتجاهين.

وتسعى الإمارات والسعودية إلى العثور على طرق أخرى لتجنب المضيق، وشمل ذلك مد المزيد من خطوط أنابيب النفط.