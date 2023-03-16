أسعار النفط تهوي 5 دولارات إلى أدنى مستوى في أكثر من عام

هوت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل في ختام تعاملات، الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، إذ تسبب القلق بشأن بنك "كريدي سويس" في إثارة الفزع في الأسواق العالمية، وتبديد الآمال في انتعاش الطلب الصيني على النفط.

وتلاشت الإشارات المبكرة للعودة إلى استقرار السوق بعد أن قال أكبر مستثمر في "كريدي سويس" إنه لا يستطيع تقديم المزيد من المساعدة المالية للبنك السويسري، مما أدى إلى انخفاض أسهمه والأسهم الأوروبية الأخرى.