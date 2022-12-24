3 شركات يابانية تُوقف التأمين على السفن في كل المياه الروسية
قالت صحيفة نيكي التجارية اليابانية، اليوم السبت، إن 3 شركات تأمين يابانية ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا مما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.
وأضافت الصحيفة، أن الشركات الثلاث بدأت في إخطار أصحاب السفن بقرارها، أمس الجمعة.
ولم ترد الشركات الثلاث على اتصالات للحصول على تعليق، اليوم السبت.
وقالت الصحيفة، إن قرار شركات التأمين جاء بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب التي بدأتها موسكو قبل 10 أشهر.
وأضافت أن هذا الإجراء الذي يسري حتى على المياه الواقعة في أقصى شرق روسيا البعيد عن القتال قد يجعل الشحن هناك محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لبعض الشركات.
وقالت "نيكي" إن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "سخالين-2" للغاز والنفط الروسي قد تتأثر.
ويعد مجمع جزيرة سخالين، المملوك جزئيًا لشركة "غازبروم" وشركات يابانية، مهمًا لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم بتسعة % من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.