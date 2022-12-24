3 شركات يابانية تُوقف التأمين على السفن في كل المياه الروسية

قالت صحيفة نيكي التجارية اليابانية، اليوم السبت، إن 3 شركات تأمين يابانية ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا مما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت الصحيفة، أن الشركات الثلاث بدأت في إخطار أصحاب السفن بقرارها، أمس الجمعة.

ولم ترد الشركات الثلاث على اتصالات للحصول على تعليق، اليوم السبت.