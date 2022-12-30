سوريا.. وصول ناقلة تحمل مليون برميل نفط إلى ميناء بانياس

وقالت صحيفة "البعث" السورية: "وصلت ناقلة للنفط الخام إلى ميناء بانياس، محملة بحوالي مليون برميل نفط خام، حيث تم الانتهاء من إجراءات الربط والترصيف لبدء عمليات التفريغ باتجاه الخزانات، حيث من المتوقع عودة مصفاة بانياس للإقلاع خلال اليومين المقبلين".

وكشفت مصادر سورية مطلعة عن قدوم المزيد من النواقل بشكل متتابع، خلال الشهر المقبل، مع استمرار قدوم نواقل الغاز.

وتوقعت ذات المصادر، أن "ينعكس ذلك على عودة الهدوء التدريجي لتوزيع الاحتياجات النفطية التي تسببت بتعطل وتوقف الكثير من المرافق واشتعال السوق السوداء، وإطالة زمن رسائل البنزين والغاز إلى أكثر من 20 يومًا للبنزين و50 يومًا الغاز على أقل تقدير".