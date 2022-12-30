سوريا.. وصول ناقلة تحمل مليون برميل نفط إلى ميناء بانياس
وصلت ناقلة نفط محمّلة بحوالي مليون برميل نفط خام، اليوم الجمعة، إلى سوريا، التي تعاني من أزمة محروقات متجددة جراء شح الخام وارتفاعات متتالية بأسعار المحروقات، فضلًا عن انتشار بيعها في السوق السوداء.
وقالت صحيفة "البعث" السورية: "وصلت ناقلة للنفط الخام إلى ميناء بانياس، محملة بحوالي مليون برميل نفط خام، حيث تم الانتهاء من إجراءات الربط والترصيف لبدء عمليات التفريغ باتجاه الخزانات، حيث من المتوقع عودة مصفاة بانياس للإقلاع خلال اليومين المقبلين".
وكشفت مصادر سورية مطلعة عن قدوم المزيد من النواقل بشكل متتابع، خلال الشهر المقبل، مع استمرار قدوم نواقل الغاز.
وتوقعت ذات المصادر، أن "ينعكس ذلك على عودة الهدوء التدريجي لتوزيع الاحتياجات النفطية التي تسببت بتعطل وتوقف الكثير من المرافق واشتعال السوق السوداء، وإطالة زمن رسائل البنزين والغاز إلى أكثر من 20 يومًا للبنزين و50 يومًا الغاز على أقل تقدير".
ودفعت أزمة المحروقات الأخيرة السلطات في دمشق لزيادة أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال العام الحالي، واعتماد سياسة تقشف أكثر حدة في توزيع "المازوت" و"البنزين".
وقال رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، قبل أيام في حديث للصحفيين، إن "حكومته اضطُرت لرفع أسعار المحروقات وإلا كانت ستتوقف جميع الخدمات سواء أكان في الزراعة أم الصناعة أم النقل أم في تأمين خدمات المستشفيات والأفران".
وأعاد عرنوس، تفاقم أزمة المحروقات، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى "ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يشهده العالم، وتداعيات الحرب" في أوكرانيا.
وبموجب إجراءات التقشّف الأخيرة لم يعد بمقدور سيارات الأجرة الحصول على وقود مدعوم من الحكومة سوى لمرة واحدة في الشهر، مقابل مرة أسبوعيًا في السابق.