روسيا: تحالف "أوبك+" لا يرى حاجة لخفض جديد لإنتاج النفط

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، إن تحالف "أوبك+" لا يرى حاجة لخفض إضافي لإنتاج النفط على الرغم من أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع.

وأضاف، أن المجموعة قادرة دائمًا على تعديل سياستها.

وقال إن روسيا وصلت إلى المستوى المستهدف لإنتاجها من النفط هذا الشهر بعد إعلانها عن خفض للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا أو ما يعادل خمسة في المئة من إنتاجها حتى نهاية العام.