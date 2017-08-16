مسؤول كويتي ينفي وجود بقع نفطية جديدة في المياه الإقليمية

نفى المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الكويتي، اليوم الأربعاء، وجود أي بقع نفطية جديدة في مياه الكويت، وذلك عقب التصدي خلال الأيام الماضية لتسرب نفطي لوث المياه الجنوبية.

يأتي هذا التصريح بعد أن ذكر بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الثلاثاء، أن هناك تسربا جديدا يمتد لميل بحري واحد وأن بضع هيئات تتعاون، فيما بينها لتحديد الطريقة المثلى للتعامل معه.

وقال الشيخ طلال الخالد الصباح في بيان صحفي، “إن نتائج المسح اليومي التي تجري على مدار الساعة (جوي – بحري) لم تسفر عن وجود بقع نفطية جديدة”.

وأشار إلى أن عمليات الاستطلاع الجوي والبحري، أسفرت عن اكتشاف آثار نفطية متفرقة ومفككة في المسافة ما بين شاطئ إنجفة والبلاجات، وجار التعامل معها.

وأوضح الشيخ طلال أن القطع البحرية التابعة لشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية تعمل بشكل مستمر بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء وخفر السواحل على مسح المياه الإقليمية والشواطئ الكويتية مسحا بحريا للتأكد من عدم وجود أي بقع نفطية.

وأكد أن عمليات الرصد والاستطلاع لا تقف عند المسح البحري فقط، وإنما هناك مسح جوي شامل على مدار الساعة تقوم به الشركات النفطية بالتعاون والتنسيق مع إدارة جناح الطيران العمودي التابع لوزارة الداخلية.

وقال إن “أجهزة الدولة كافة تتابع الأحداث عن كثب، وإنها وضعت إمكاناتها للتعامل مع هذا الحدث من خلال فرق الطوارئ”.

وأضاف أن المسح الجوي الجاري تنفيذه أكد خلو المنطقة من رأس الأرض وحتى منطقة الصبية مرورا بشواطئ الشويخ شاملا الجزر الكويتية (عوهة مسكان وكبر وفيلكا) من أي آثار لبقع نفطية.

وأوضح “أن الفرق المعنية في القطاع النفطي تعمل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لمتابعة مجريات الأحداث ومعرفة آخر التطورات بالتنسيق مع الجهات والهيئات الحكومية والمنظمات الإقليمية”.

في الإطار ذاته، نقل موقع صحيفة الرأي عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله “إن الرد الإيراني بشأن بقع الزيوت التي انتشرت في البحر مؤخرا أكد عدم وجود أي تسربات.”

وأضاف المرزوق “وردنا رد من الوزير الإيراني يقول فيه إنه لا يوجد أي تسربات في الأنابيب أو أي بلاغات عن تسريب من الناقلات في إيران”.