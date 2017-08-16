أسعار النفط ترتفع بفضل انخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، على الرغم من أن فائض الإمدادات بوجه عام ما زال يكبح الأسواق.

وتتجه أنظار السوق صوب البيانات الرسمية التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في وقت لاحق اليوم بحثًا عن مزيد من البيانات الأحدث بشأن المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 51.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت غرينتش، بزيادة 23 سنتا أو ما يعادل 0.45% عن سعر الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 47.71 دولار للبرميل بارتفاع 16 سنتا أو ما يعادل 0.3%.

وقال معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت 9.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس/ آب إلى 469.2 مليون برميل، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين انخفاضًا قدره 3.1 مليون برميل.

لكن مخزونات البنزين زادت 301 ألف برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وعلى نطاق أوسع، يقول المحللون إن وفرة الإمدادات تمنع الأسعار من الارتفاع أكثر.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون مثل روسيا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني من العام الحالي ومارس/ آذار 2018.

لكن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي الذي زاد بنحو 12% منذ منتصف 2016 إلى 9.42 مليون برميل يوميا، يبدد أثر معظم هذا الخفض.