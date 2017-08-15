النفط يتماسك بعد موجة بيع قوية عقب ارتفاع الدولار

تماسكت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد موجة بيع كبيرة عقب ارتفاع الدولار، وتأثر الأسعار سلباً جراء مؤشرات على ضعف الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وانخفضت، اليوم، أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتاً إلى 50.58 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 5 سنتات إلى 47.54 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية أن شركات تكرير النفط الصينية عملت في يوليو/تموز بأبطأ معدل يومي منذ سبتمبر/أيلول.

ويزيد الانخفاض عن التوقعات ما يثير مخاوف بشأن الطلب الصيني ومستوى المخزونات المحلية.

ويقول محللون إن وفرة الإمدادات من منتجين كبار للنفط بما في ذلك أعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والولايات المتحدة شجعت المستثمرين على التخلي عن مراكز دائنة اشتروها في يوليو/تموز خلال فترة ارتفاع الأسعار.

وبلغ خام برنت والخام الأمريكي أعلى مستوى في شهرين في أوائل أغسطس/آب لكنهما انخفضا في الأيام القليلة الماضية، مع تسارع وتيرة الهبوط أمس الاثنين.

وارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، بفعل انحسار التوترات حول كوريا الشمالية. ويكبح ارتفاع الدولار الطلب على النفط من جانب المشترين الذين يدفعون ثمن الخام بعملات أخرى.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، 0.4% أمس الاثنين وارتفع 0.3% اليوم.

كما ساهم إعلان شركة نيجيرية تابعة لـ “رويال داتش شل” عن رفعها حالة القوة القاهرة عن صادرات خام بوني الخفيف في تعزيز الفائض في السوق.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية على الأرجح للأسبوع السابع على التوالي إلى جانب انخفاض محتمل في مخزونات التقطير والبنزين.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي عن مخزونات الخام الأمريكية في وقت لاحق اليوم. وسيتم نشر الإحصاءات الأمريكية الحكومية الرسمية غدا الأربعاء.