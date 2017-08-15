“دانة غاز” الإماراتية تعتزم حفر 3 آبار نفطية في مصر‎

قال باتريك المان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز” الإماراتية، إن شركته تعتزم حفر ثلاثة آبار برية استكشافية للنفط في مصر.

وأضاف المان، في بيان له، نشر على موقع “سوق أبوظبي للأوراق المالية”، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع البدء في عمليات الحفر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأعلنت “دانة غاز”، في بيان منفصل، أنها تمكنت من تحصيل 198 مليون دولار ،خلال النصف الأول من مستحقاتها المالية على مصر، جاءت معظمها من الحكومة المصرية بواقع 135 مليون دولار.

وأضافت الشركة، أنها حققت تدفقات نقدية حرة بقيمة 142 مليون دولار ؛ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استلامها جزءًا من مستحقاتها من الحكومة المصرية.

وأوضحت “دانا غاز” أن معدل إنتاجها في مصر شهد ارتفاعًا بنسبة 123 % على أساس نصف سنوي، إلى 39.3 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في 2017 مقارنة بـ 34.85 ألف برميل في 2016.

وشهد معدل إنتاج الشركة في الربع الثاني من 2017 ارتفاعًا بنسبة 3%، إلى 37.65 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا مقارنة بـ 36.55 ألف برميل في الربع الثاني من العام 2016، وفق البيان.

وتأسست “دانة غاز” العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، عام 2005، وتمتلك حاليًا أصولًا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر والإقليم الكردي شمالي العراق، بمعدل إنتاج بلغ 66.65 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا.