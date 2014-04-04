"التحرير" المصرية توقع اتفاقية مع ميرتكنيمونت الإيطالية بـ 1.7 مليار دولار

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير عبد النور، عن التوقيع على اتفاق تعاون، الإثنين، بين شركتي التحرير للبتروكيماويات وشركة ميرتكنيمونت الإيطالية بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتوفر الشركة الإيطالية بموجب الاتفاق؛ الخدمات والمرافق لمجمع التحرير للبتروكيماويات، الذي يقام حالياً بالعين السخنة ويضم عددا من مشروعات البترول والغاز.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال لقاء الوزير مع السفير الإيطالي في القاهرة ماوتسيو ماساري، حيث إستعرض الجانبان مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وقال الوزير، إنه استعرض مع السفير الإيطالي الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك، الذي سيعقد آواخر الشهر الجاري بالقاهرة، والخطط الجديدة لتفعيل نشاط المجلس للمساهمة في توسيع نطاق الاستثمارات المصرية الإيطالية المشتركة.

وأكد الوزير، أن اجتماع مجلس الأعمال المقبل، سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الهيئات المصرية ونظيراتها الإيطالية، تتضمن مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن وفدا من شباب الأعمال الإيطاليين، سيزور القاهرة منتصف الشهر الجاري لاستكشاف المشروعات المتاحة وفرص التعاون الثنائي بين البلدين .

ومن جانبه قال ماساري "إن الحكومة الإيطالية مستعدة لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع نظيرتها المصرية خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف، "السفارة تنقل رسائل طمأنة إلى المستثمرين ورجال الأعمال عن الوضع في مصر، تستهدف نقل الصورة الصحيحة وتشجيع زيادة الاستثمارات المشتركة".