بغداد ترفض مقترح كردستان بشأن تصدير نفط

أكد النائب عن القائمة العراقية حسن أوزمن البياتي أن بغداد رفضت مقترح الإقليم بتصدير 100 ألف برميل يوميا.

وقال أوزمن في مؤتمر صحفي إن: "الإقليم قدم مقترحا لتصدير 100 ألف برميل من النفط يومياً لحل الأزمة الراهنة إلا أن الحكومة المركزية رفضت المقترح".

وأضاف البياتي أن: "كميات من النفط صدرت من إقليم كردستان إلى تركيا التي تقول إن هذا التصدير هو تجريبي عبر الخط الجديد الذي تم إنشاؤه من الإقليم إلى البحر الأبيض المتوسط".

من جانب أخر، أكد نائب رئيس التحالف الكردستاني محسن السعدون، أن: "بغداد تدرس مقترح تصدير 100 ألف برميل من الإقليم ولا اتفاق نهائي حوله".

وأعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني، قبل أيام في بيان: "نرحب بقرار حكومة إقليم كردستان العراق ببدء تصدير النفط العراقي المنتج في الإقليم عبر المنظومة الوطنية إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال شركة النفط الوطنية (سومو) وفق الآليات المعتمدة لدى الشركة".

وقال الشهرستاني أن: "هذا القرار يأتي كثمرة أولى من المفاوضات المستمرة بين وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وحسب قول وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلدز، إن: "الحكومة التركية تنتظر نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين أربيل وبغداد".