موقع أمريكي: مصر تسعى لاستيراد الغاز من إسرائيل

تحت عنوان "مصر تلجأ لإسرائيل لتغطية عجز الغاز الطبيعي"، قال موقع "المونيتور" الأمريكي الإخباري المعني بالشرق الأوسط، أن مصر تلجأ الآن لإسرائيل لمعالجة العجز في الغاز الطبيعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الغاز المتوقع في حال الاستيراد من إسرائيل سيكون مثلما تستورد الأردن من إسرائيل وهو 6.60 دولار للمليون وحدة حرارية، أي ما يعادل 4 أضعاف السعر الذي تلقته مصر من إسرائيل عندما كانت تورد لها.

وقال إن مصر تستيقظ كل يوم على الظلام، حيث تقوم السلطات بجدولة قطع الكهرباء، لمواجهة الضغوط على الشبكة الوطنية في ظل معاناة مصر من نقص مزمن للطاقة.

ونقل عن المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حافظ السلماوي قوله، إن مصر تحتاج على الأقل 20% من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه لتوفير الإمدادات لمحطات الكهرباء هذا الصيف، ومع زيادة إستهلاك الكهرباء في الحر، سيصبح انقطاع الكهرباء أطول وأكثر تكرارا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المشكلة ستواجه المشير السيسي قريباً، حيث سيواجه غضب جماهيري بسبب الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتلك الأزمة المتصاعدة.