الهند تسدد قيمة الامدادات النفطية الإيرانية بـ"اليورو"

أعلنت الحكومة الهندية استعدادها لدفع ثمن النفط الإيراني المستورد بعملة اليورو بدلاً من الدولار، وأكدت وزارة النفط الهندية أنها مستعدة للدفع بأي عملة ترغب بها طهران مقابل الامتدادات النفطية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية قولها:" أن الهند سددت قيمة 45% مما تستورده من النفط الإيراني بـ"الروبية" فيما ستدفع قيمة الـ 55% المتبقية بالدولار"، مضيفاً أن طهران قدمت للهند طلباً بتسديد المبالغ بعملة اليورو.

وأكدت صحيفة تلغراف الصادرة باللغة الإنكليزية:"أن الهند تتابع وبدقة المباحثات بين المسؤولين الإيرانيين ومجموعه 5+1 للتوصل إلى اتفاق شامل بشان برنامج إيران النووي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن رئيس الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمصري بأن الهند دعت إلى زيادة واردات النفط الإيراني، وأن الجمهورية الإسلامية رحبت بذلك، واشطرتت أن أن تدفع الهند ثمن النفط المستورد منها باليورو. وشهدت صادرات النفط الإيراني إلى الهند زيادة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة.