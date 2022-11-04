ألمانيا.. تحذير من نفاد مخزون الغاز خلال أيام قليلة من الطقس المتجمد

حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات كلاوس مولر، من احتمال نفاد الغاز من منشآت التخزين في البلاد بسرعة إذا جاء الطقس في الشتاء شديد البرودة.

وقال مولر في مقابلة مع مجلة "شبيغل" الأسبوعية نشرت اليوم الجمعة إنه "مجرد أيام قليلة من الطقس المتجمد ستكون كافية للتسبب في زيادة كبيرة في استهلاك الغاز".

وستكون الوكالة التي يقودها مولر هي المسؤولة عن تقنين الغاز إذا لزم الأمر، وهو سيناريو تعمل ألمانيا جاهدة على تجنبه من خلال إطلاق مناشدات متكررة لخفض الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل.

وكانت مستويات تخزين الغاز في ألمانيا عند 99.3% بحلول الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأوضح مولر أن هذه المخزونات وحدها تكفي لمواصلة عمل أكبر اقتصاد في أوروبا لـ9 أو 10 أسابيع، بشرط أن يكون الشتاء متوسط البرودة كما كان الحال في 2021-2022.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينزلق اقتصاد البلاد إلى هوة الركود العام المقبل بسبب أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار وشح المعروض.