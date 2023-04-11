المجر تطالب روسيا بضمان إمدادات الطاقة

وأشار سزيجارتو، في تصريحات لدى وصوله العاصمة الروسية، أن "أوروبا نجحت في البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، لأنه كان دافئا، وبالتالي كانت إمدادات الطاقة الحالية مواتية"، حسب وصفه.

وأضاف: "لكن وكالة الطاقة الدولية حذرت بوضوح من أنه بسبب الزيادة الحادة في الطلب على الطاقة بعد فتح الاقتصاد الصيني والبطء الشديد في تطوير البنية التحتية للطاقة في أوروبا، ستظهر صعوبات حقيقية في الشتاء المقبل".

وأكد الوزير المجري أن "أمن إمدادات الطاقة في المجر يتطلب النقل غير المنقطع للغاز والنفط والوقود النووي"، وقال: "لتحقيق هذه الشروط الثلاثة، يجب أن يستمر التعاون المجري الروسي في مجال الطاقة، فالأمر لا يتعلق بالذوق السياسي، بل بالفيزياء".

ويصل النفط الروسي إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا، والغاز عبر خط السيل التركي وفروعه عبر بلغاريا وصربيا، حسب وكالة تاس.

وأضافت وكالة تاس أن محطة باكس للطاقة النووية، الواقعة وسط المجر، والتي تولد نصف الكهرباء في البلاد، تستخدم الوقود النووي الروسي، كما يتم الاستعداد لبناء وحدتين نوويتين جديدتين في المحطة ضمن مشروع مع شركة روساتوم.