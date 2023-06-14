بعد توقف طويل.. روسيا تصدر النفط لكوريا الشمالية

أظهرت بيانات للأمم المتحدة أن روسيا استأنفت تصدير النفط إلى كوريا الشمالية، لأول مرة منذ 2022، مع توطيد الدولتين علاقاتهما وتحذير الولايات المتحدة من مخاطر تزويد بيونجيانج موسكو بالأسلحة.

وتسعى كوريا الشمالية إلى إقامة علاقات وثيقة مع الكرملي؛، إذ دعمت موسكو في الحرب ضد أوكرانيا العام الماضي، وألقت اللوم على الولايات المتحدة والغرب فيما تقول إنها "سياسة الهيمنة".

وصدّرت روسيا 67300 برميل من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية في أبريل نيسان، وهي أول شحنة تُحاط الأمم المتحدة بها علما منذ أن قالت موسكو إنها شحنت 255 برميلا إلى بيونجيانج في أغسطس آب 2022.

وبموجب عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية، يتعين على الدول الإبلاغ شهريا عن مبيعات النفط المكرر إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن.

وبدأت مبيعات النفط بعد فترة وجيزة من استئناف السفر بالقطارات بين روسيا وكوريا الشمالية في نوفمبر تشرين الثاني للمرة الأولى منذ 2022؛ ما زاد توقعات استئناف التجارة.