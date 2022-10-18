قطر: نحترم عقود الغاز الموقعة في آسيا.. لن نحول شحنات منها لأوروبا

قال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة الحكومية، يوم الثلاثاء، إن الدوحة لن تحول شحنات الغاز المتعاقد عليها بالفعل مع مشترين آسيويين، إلى أوروبا هذا الشتاء.

وأضاف الكعبي للصحفيين أن الشركة لن تحول أيضا أي شحنات من أوروبا، التي تواجه زيادة كبيرة في أسعار الطاقة وانخفاضا في إمدادات الوقود بعد وقف روسيا لإمدادات الغاز منذ غزوها لأوكرانيا.

وتابع أن "قطر ملتزمة قطعا باحترام العقود... عندما نبرم (اتفاقا) مع مشتر آسيوي أو أوروبي فإننا نلتزم بالاتفاق".

وفي مواجهة أزمة طاقة نتجت عن الحرب في أوكرانيا، لجأ الاتحاد الأوروبي الذي انقطعت عنه شحنات الغاز الروسي بشكل كامل إلى موردي غاز بدلا عن روسيا، ومن ضمنهم أذربيجان.