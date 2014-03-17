لجنة ثلاثية لبحث اعتراضات الأكراد على الموازنة

شكل البرلمان العراقي لجنة نيابية ثلاثية وأمهلها ثلاثة أيام لوضع حلول للخلافات على الموازنة العامة للبلاد لعام 2014 ، وسط ترجيح كتلتي "ائتلاف دولة القانون "و"الأحرار " بتمرير الموازنة رغم إعتراض كتلة "التحالف الكردستاني " عليها .

وقاطع "ائتلاف الكتل الكردستانية " الذي يمثل جميع الكتل والأحزاب الكردية الممثلة في البرلمان العراقي الأحد جلسة البرلمان لتضمنها القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة لعام 2014 .

لكن وعلى الرغم من هذه المقاطعة تمكن البرلمان من تحقيق النصاب القانوني وأكمال القراءة الأولى لحضور "التحالف الوطني" الذي يشمل جميع الكتل والأحزاب الشيعية وبعض نواب "القائمة العراقية " والكتل الصغيرة .

وزير المالية السابق ورئيس كتلة "المواطن " المنضوية في "التحالف الوطني " باقر جبر الزبدي كشف عن "إتفاق قادة الكتل على تشكيل لجنة من ثلاثة نواب هم حيدر العبادي(دولة القانون) وعدنان الجنابي(العراقية) وفؤاد معصوم (ائتلاف الكتل الكردستانية ) في محاولة لإيجاد حلول للخلافات "، لافتاً إلى أن "اللجنة الثلاثية ستعمل تحت سقف زمني لثلاثة ايام لوضع الحلول لمشاكل الموازنة العامة للبلاد". ويعترض الأكراد على وجود مواد في مشروع قانون الموازنة يصفونها بـ"العقابية " لإشتراطها أن تقوم حكومة إقليم كردستان بتصدير 400 الف برميل نفط يوميا ،مقابل منحها 17 بالمئة من الموازنة العامة للبلاد ، وبخلافه سيتم الإستقطاع من حصة الإقليم .

لكن نائب رئيس الوزراء والقيادي في "ائتلاف دولة القانون " حسين الشهرستاني ،أستبعد بشدة أمكانية التوصل إلى إتفاق بشأن تصدير النفط مع إقليم كردستان ، مرجحاً تمرير الموازنة بالأغلبية رغم مقاطعة الأكراد .

وأعرب عن أمله خلال تصريح صحفي أن " يكون ما جرى من قراءة الموازنة وسط هذه المقاطعة منبها للآخرين بأن المقاطعة ليس حلا والعام الماضي تم إقرار الموازنة بدون حضور ومشاركة النواب الكرد وربما يتكرر هذا الامر في العام الحالي".

واستبعد الشهرستاني بشدة من حصول إتفاق قريب مع الإقليم حول ادارة النفط ومازلنا متوقفين عند نفس النقطة بانه لابد من تصدير النفط عبر الشركة العراقية الوطنية للتصدير "سومو"، فيما تريد أربيل التصدير عبر شركة النفط الكردية .

وعلى غير ما هو متوقع، أبدت "كتلة الأحرار" التي تمثل التيار الصدري في البرلمان والمنضوية في "التحالف الوطني " ،أستعدادها للتصويت لصالح الموازنة إذا لم تتوصل الحكومة المركزية وإقليم كردستان إلى حل خلافاتهما بشأن الموازنة خلال الأيام الثلاثة المقبلة .

وأكد رئيس "كتلة الاحرار" البرلمانية النائب مشرق ناجي أن " "كتلته الأحرار ستحضر جميع جلسات مجلس النواب وسنحقق مع باقي الكتل النصاب القانوني لتمرير القوانين ومن بينها الموازنة".