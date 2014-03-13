مخاوف بيئية من بناء محطة نووية جنوب تركيا

شكك حزب الشعب الجمهوري أبرز الأحزاب التركية المعارضة من أن أعمال بناء محطة نووية جنوب محافظة مرسين المطلة على البحر الأبيض المتوسط قد تبدأ دون انتظار الموافقة البيئية للمشروع.

وطالب الحزب المعارض في عريضة خطية وزير الطاقة "تانر يلدز"، بتوضيح ما إذا كان المقاول الرئيسي للمشروع سيبدأ بشكل غير مباشر في بناء مركز المحولات دون الحصول على موافقة وزارة البيئة.

ومن المقرر بدء البناء لمحطة مرسين منتصف العام 2015، ينتهي إنجاز المشروع الذي يهدف إلى توليد الطاقة بحلول العام 2023.

ويتطلب البدء بتنفيذ المشروع موافقة السُّلطات التركية، وكان لا بد من إعادة تقديمه إلى وزارة البيئة للمرة الثالثة، بعد أن تمت الموافقة عليه في المرتين السابقتين.