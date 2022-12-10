خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول سقف أسعار الغاز

تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه خفض "كبير" لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، بينما يبذل التكتل جهودًا مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.

وتجري دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة، اليوم السبت، في محاولة لوضع اتفاق للحد من أسعار الغاز خلال اجتماع لوزراء الطاقة المقرر في 13 ديسمبر/ كانون الأول، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.