مصر تقدم أوراق تمثيلها في وكالة "إيرينا" بأبوظبي

قال سفير مصر في الإمارات، إيهاب حمودة، إنه قدم أوراق اعتماده كأول مندوب دائم لمصر لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" بمقرها في أبوظبي، موضحاً خلال تصريحات تليفزيونية، أن نضوب مصادر الطاقة الحالية أوجب على المجتمع الدولي البحث عن مصادر جديدة للطاقة، مضيفاً أن مصر كانت سباقة مع دولة الإمارات الشقيقة في عمليات التحضير لتأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وأكد حمودة أن مصر تولي هذه القضية اهتماماً بالغاً سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، مشيراً إلى أن القاهرة تهدف على المستوى المحلي إلى تبني خطة طموحة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 20% من الكهرباء المولدة في عام 2020، إضافة إلى الاهتمام بطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية.

وأشار حمودة إلى دعم مصر الكامل لمبادرة ممر الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية، مؤكداً أنها ستسهم في دعم جهود استخدام الطاقة المتجددة وتلبية الطلب المتزايد عليها في القارة السمراء من خلال توفير مصادر طاقة نظيفة محلية دائمة ومستقلة.