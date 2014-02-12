كوريا الجنوبية تحول أموالا مقابل النفط لإيران

سول- قال مصدر مصرفي، الأربعاء، إن كوريا الجنوبية ستكون ثاني دولة آسيوية تدفع لإيران مستحقات عن واردات النفط الخام بموجب اتفاق مؤقت مع القوى الغربية لتخفيف العقوبات عن طهران جزئيا.

وقال مصدر آخر إن البنك المركزي الإيراني له إجمالا ما بين 4.7 مليار دولار و5.6 مليار دولار في كوريا الجنوبية في حسابين بالعملة الكورية الوون؛ أحدهما لدى بنك ووري والآخر لدى البنك الصناعي الكوري حتى نهاية 2013.

وطلب المصدران عدم كشف هويتيهما بسبب حساسية الأمر، كما قال المصدر الأول إن من المتوقع دفع الأموال لطهران في أوائل آذار/مارس لكنه لم يحدد المبلغ.

فيما قال مسؤولون في بنك كوريا ووزارة المالية الكورية إن الدولة لم تتخذ أي قرار بشأن تحويل أموال إلى إيران.

وأصبحت اليابان الشهر الماضي أول مشتر للنفط الإيراني يحول أموالا إلى طهران بموجب الاتفاق النووي المؤقت بعد أن خفف الغرب القيود السارية على إيرادات النفط منذ عام. وأكد مصدر أن اليابان حولت 550 مليون دولار.

وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر يجري تخفيف العقوبات جزئيا وتمكين إيران من الحصول على 4.2 مليار دولار من إيرادات النفط المجمدة في الخارج على ثماني دفعات حتى تموز/ يوليو إذا نفذت تعهداتها بموجب الاتفاق.