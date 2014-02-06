الحكومة الأردنية تصر على تنفيذ المفاعل النووي

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تصر الحكومة الأردنية على تنفيذ مشروع المفاعل النووي بحجة توفير الكهرباء بكلفة أقل، في وقت ترتفع فيه الأصوات المناهضة له والرافضة لكل المبررات التي تقدمها الحكومة لإقامته، باعتبار أن هناك عدة بدائل أكثر أمنا من المفاعل النووي.

وبرر المختص البيئي والمناهض للمشروع د. أيوب أبو دية رفضه للمشروع النووي بخطورة تبعاته على المجتمع والبيئة.

مضيفا أن الأردن غير قادر على تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من اليورانيوم.

وعبرت النائب هند الفايز في البرلمان الأردني عن استغرابها لتوجه رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور لتنفيذ مشروع المفاعل النووي بعد حصول التصويت على الموازنة، إذ كانت كل توجهاته للطاقة الشمسية والصخر الزيتي، كبدائل للطاقة.