النفط يرتفع مع تحول تركيز المستثمرين إلى آفاق الطلب

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6% أمس الاثنين، بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، في ما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، الأسواق بالإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل أخرى يوميا.

وترفع التعهدات الأخيرة الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميا، تشمل مليوني برميل في أكتوبر تشرين الأول، وفقا لحسابات رويترز، وهو ما يعادل نحو 3.7% من الطلب العالمي.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس "إن.إس تريدينج" التابعة لـ"نيسان سيكيوريتيز": "هدأت موجة الشراء التي أطلق شرارتها قرار أوبك+ خفض الإنتاج (تحسبا لارتفاع كبير في الأسعار) وتحول اهتمام السوق إلى توقعات الطلب في المستقبل".